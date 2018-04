Investigações entre piadas

Após um longo intervalo, os fãs de Naval Crime Investigative Service, ou NCIS, poderão saber se a equipe de Gibbs (Mark Harmon) foi mesmo desfeita. A morte da chefona Jenny Shepard (Lauren Holly) no último capítulo da temporada passada, assustou os fãs da série, que já sofreu mudanças drásticas de elenco. Mas quem se lembra da equipe original? O quinteto atual elevou NCIS a um nível altíssimo de enredo e audiência. Hoje, a série está quase sempre entre as cinco séries mais vistas nos EUA.

Por aqui, a 6ª temporada da série começa nesta sexta-feira, às 20 horas, no AXN. Last Man Standing, episódio que abre o novo ano, mostra o chefe em exercício, Leon Vance (Rocky Carroll), desfazendo a equipe de Gibbs. Ziva David (Côte de Pablo) é destituída do NCIS; McGee (Sean Murray) é enviado à Unidade de Crimes Cibernéticos; e DiNozzo (Michael Weatherly) é realocado e vai parar num submarino. Quatro meses se passam e três estranhos ocupam o escritório de Gibbs.

Em Los Angeles, o Estado conversou com o elenco de NCIS, que, sim, continua em ação nesta 6ª temporada - me desculpem o spoiler. "Fiquei impressionado de ver como as pessoas piraram com a separação do time", diz Sean Murray. "Acho que vendemos bem essa possibilidade." Nesta temporada, o ator gostaria de ver McGee com algumas namoradas ou mesmo com Abby.

Paulette Perrey, a Abby, concorda com Murray. A atriz contou que a química entre a personagem dela e de Murray estará cada vez mais afinada. "Quero um relacionamento entre eles e acho que pode rolar alguma coisa nesta temporada, porque eles estão bastante próximos", disse a atriz, também cantora, que terá uma música na trilha sonora de NCIS.

Paulette não é a única cantora da série. Côte de Pablo faz um número sexy em uma boate, no primeiro episódio. É uma missão e ela, na pele de Ziva, está como agente disfarçada em um vestido azul decotadíssimo. "O produtor disse que eu teria de cantar. E respondi: 'De jeito nenhum'", lembra Côte. "Ele começou a descrever tudo: 'Marrocos. Tarde da noite. Bar enfumaçado. Câmera nas suas pernas, indo para suas costas...' E eu topei."

Côte adianta que Ziva terá várias cenas com o pai, com o possível amante. "Vamos ver como DiNozzo vai reagir", brinca a atriz, referindo-se à tensão sexual entre os personagens.

"Acho que o interesse de Ziva é ainda mais pesado que o de DiNozzo", brinca Watherly. "Nesta temporada, DiNozzo vê esse cara e vai à loucura." Para Watherly, DiNozzo sempre foi um garotão, mas agora está mais velho e tudo o que ele passou está começando a pesar. "Talvez Ziva seja a única pessoa que enxerga esse escudo que ele criou em volta dele."

GIBBS, O PODEROSO CHEFÃO

Mark Harmon está há seis anos em NCIS e afirma que a série nunca esteve melhor. Para o ator, que interpreta o agente Jethro Gibbs, o sucesso vem da riqueza dos personagens e do entrosamento entre os atores. Confira a entrevista:

6º ano - "Acho que vocês vão conhecer melhor Gibbs e todos os personagens, porque os roteiristas querem aprofundar esse aspecto. Todos estão tendo oportunidades e isso mantém a série sempre nova e, hoje, está melhor do que nunca em audiência. Há, por exemplo, um episódio sobre o passado de Ducky (o legista interpretado por David McCallum), com revelações surpreendentes sobre o porquê ele faz o que faz. Outro episódio especial de McGee... A série está se tornando mais desafiadora e agora temos seis roteiristas, que é mais do que tivemos durante toda a série."

Longevidade - "Temos mais dois anos, ao menos, de NCIS. Pelo menos é o que está no meu contrato."

Audiência - "Acho que a série continua forte porque as pessoas gostam dos personagens. E nós gostamos uns dos outros, de verdade. Isso tudo faz a série funcionar."

NCIS da vida real - "Nunca tinha ouvido falar de NCIS e a série fez todo mundo conhecer o departamento, que foi criado na Segunda Guerra Mundial e era um braço da Marinha. Depois do 11 de Setembro as atribuições do departamento se modificaram."

Consultores - "Temos consultores. Michael (Watherly) encontrou alguns agentes, mas nunca fala com eles. Eu sempre ligo para o meu. David McCallum faz autópsias (risos) e sempre lê textos médicos... Cada ator trabalha de um jeito."

Viagem feita a convite do canal AXN e da Buena Vista