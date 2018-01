Inverno de 'Game of Thrones' congela a Comic Con em San Diego

SAN DIEGO - Apesar das altas temperaturas do verão de San Diego, Game of Thrones congelou o ambiente da Comic-Con 2017 ao apresentar mais detalhes da sétima temporada da série, que estreou no último domingo.

Atores como Sophie Turner (Sansa Stark), Gwendoline Christie (Brienne), Alfie Allen (Theon Greyjoy), Liam Cunningham (Sir Davos) e John Bradley (Samwell Tarly) participaram do painel da série que reuniu cerca de 6,5 mil pessoas no Hall H, o principal salão do evento, e apresentaram um pequeno trailer com muitas revelações.

No vídeo foi possível ver os reinos forjando alianças contra uma guerra que parece inevitável. Um dos trechos já perto do fim mostra a misteriosa Melisandre (Carice van Houten), chegando em Pedra do Dragão, onde Daenerys Targaryen (Emilia Clark) está.

"Eu acredito que você tem um papel para desempenhar, assim como outra pessoa também tem", diz a feiticeira, provavelmente se referindo a Jon Snow (Kit Harington).

O painel de Game of Thornes teve um moderador surpresa: Hodor (Kristian Nairn), elevado à categoria de herói entre os fãs da série, após a inquietante e épica participação na sexta temporada.

Em uma série tão popular, na qual cada novo anúncio ou detalhe é celebrado como um autêntico acontecimento, os atores de Game of Thrones tomaram muito cuidado ao falar de questões-chave da história.

Sophie Turner disse que Sansa, uma personagem que cresceu em importância na trama, esteve "silenciosamente absorvendo, estudando e se adaptando" durante as seis primeiras temporadas.

Por sua vez, Gwendoline Christie destacou a importância para Brienne ter conhecido Catelyn Stark. Segundo a atriz, foi a primeira vez que sua personagem viu "força" em outra mulher.

Com 38 Prêmios Emmy, o que a transforma na série mais premiada da história, Game of Thrones provou seu sucesso no domingo, 16, com o primeiro episódio da sétima temporada, que estabeleceu um novo recorde de audiência para a HBO nos Estados Unidos: 10,1 milhões de espectadores.

Os corredores da Comic-Con foram tomados por fãs da série, com "cosplays" perfeitos de Jon Snow, Daenerys e Joffrey. Com o lema "o inverno chegou" em todos os cantos do painel, os admiradores de Game of Thrones também tiveram a oportunidade de vestir os uniformes da Guarda da Noite e de lutar contra as criaturas que moram além da Muralha.

Ainda assim, a atração mais requisitada foi o Trono de Ferro.