Ingrid Guimarães será destaque às 7

Você se lembra de Ingrid Guimarães em Mulheres de Areia (1993)? E em Kubanacan (2003)? Pois a humorista terá agora, de fato, um papel de destaque em uma novela. Ingrid integra o elenco de Caras & Bocas, próxima trama das 7 da Globo. No folhetim de Walcyr Carrasco, ela será Simone, a melhor amiga da protagonista Dafne (Flávia Alessandra). A obsessão de Simone será encontrar um namorado. Temendo ficar para "titia", ela fará de tudo para descolar um amor e acabará viciada em chats de relacionamento. Piada pronta: a mania da personagem deve gerar encontros às escuras, entre outras confusões. Assim como boa parte do elenco, Ingrid inicia neste mês as gravações da novela, que terá locações também em Londres e na África do Sul. MACACO Com estreia prevista para abril, Caras & Bocas traz no elenco nomes como: Malvino Salvador, o mocinho da história, Ary Fontoura, Fernanda Machado, Sérgio Marone, Henri Castelli, Isabelle Drummond, Thalma de Freitas, Sheron Menezes, Marcos Pasquim, Marcos Breda e Maria Zilda. Deborah Evelyn fará uma vilã. Ana Lúcia Torres comandará o núcleo dos judeus ortodoxos, que vai falar sobre a cabala. Entre as tramas principais está a história de um macaco - sim, o mascote é um dos personagens importantes da novela - que fugiu e foi salvo por um garoto. O tráfico de animais será um dos merchandisings sociais do folhetim. Caras & Bocas terá duas fases, uma que se passa em 1993 e outra, nos dias atuais. A direção é Jorge Fernando.