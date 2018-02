Ingenuidade e inteligência Data estelar: Sol e Marte em quincunce; a Lua é quarto minguante no signo de Virgem. Enquanto isso, aqui na nave Terra nossa humanidade enfrenta um risco cujas proporções ainda não poderão ser avaliadas de acordo com a inteligência que, supostamente, ela deveria brandir. Acontece que, do ponto de vista cultural, nossa espécie é ainda muito ingênua, convencida de seus problemas serem todos financeiros e, por isso, solucionáveis com dinheiro. O risco consiste em que imediatamente haverá uma expansão das riquezas, e nossa humanidade achará que, então, tudo está bem com ela. Porém, como os problemas verdadeiros nunca foram de dinheiro, mas de consciência, em menos de um ano terá de cair a ficha pelas boas ou pelas más e, insistindo numa ingenuidade que não é mais real, nossa humanidade optará para que a ficha caia pelas más mesmo. Áries 21/3 a 20/4 Há novidades maravilhosas que as pessoas poderiam assumir e, através destas, mudar sua percepção da realidade. Mas, um pouco por medo e outro por ignorância, a maioria ainda se agarra a comportamentos ultrapassados e ineficientes. Touro 21/4 a 20/5 Arrisque, mas tome uma atitude assim em nome de uma boa causa, e não só pelo mero fato de não parecer que sua alma se encontra atormentada por dilemas, ou para que não transpareça a fraqueza. Arrisque em nome de um objetivo elevado. Gêmeos 21/5 a 20/6 Você quer relacionar-se, as pessoas querem se relacionar com você. Você quer coisas, as coisas querem você. O que falta para que o encontro se defina? Apenas a decisão de dar o passo inicial e, também, todos os outros ulteriores. Câncer 21/6 a 20/7 Quanto mais nervosa for sua relação com as pequenas obrigações cotidianas, pior será o resultado destas, e aí novamente você terá de atendê-las. Para se livrar dos pequenos compromissos, encare tudo com eficiência e boa vontade. Leão 21/7 a 20/8 Nada sairá do lugar se a cada passo que poderia ser dado você contabiliza seus recursos e se convence destes serem escassos para seguir em frente. É assim que o espírito de aventura e o divino atrevimento são desconsiderados. Virgem 21/8 a 20/9 Crise é oportunidade, repita isso no íntimo de sua alma quantas vezes for necessário, até que a frase, de duvidosa reputação, faça todo sentido, e a partir daí, sua alma comece a agir de acordo com esta idéia. Crise é oportunidade. Libra 21/9 a 20/10 Pense muito, não se canse de pensar nem tema passar aos outros a imagem de pessoa indecisa por causa do tempo que gastar em pensar e repensar os mesmos assuntos. Este é o momento da mais intensa reflexão, aproveite-o bem! Escorpião 21/10 a 20/11 A escassez de recursos é ótima oportunidade para você reinventar-se e tirar da cartola de sua alma novos talentos que conduzam o destino a novos empreendimentos. Se você nadasse em recursos, nada buscaria, o destino acabaria. Sagitário 21/11 a 20/12 Tenha um mínimo de senso prático, pois apesar de o entusiasmo ser uma força imbatível, ele não dura o caminho todo, e quando o encanto inicial minguar, você terá de lançar mão do espírito prático para manter as coisas no rumo certo. Capricórnio 21/12 a 20/1 É inútil discutir ou brigar, pois o sentido das coisas anda distorcido na alma humana, e se pretendendo o esclarecimento acaba resultando o contrário, maior confusão e desorientação para todo mundo envolvido na discussão. Aquário 21/1 a 20/2 Quando tudo que você conhece, e que deu certo outrora, começar a falhar, em vez de arrancar os cabelos e desesperar-se, lance mão da criatividade, pois, ainda que esta pareça absurda, mais absurdo seria você se descabelar. Peixes 21/2 a 20/3 O assunto não é mais se você vai ou não progredir, mas quanto sua alma está disposta a sacrificar em nome desse caminho. O conselho é: preserve seus princípios, nunca os coloque em jogo, pois estes são sua única e verdadeira proteção.