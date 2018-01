Inéditos de 'Law & Order' e 'SVU' O 18º ano de Law & Order entra em cartaz no Universal Channel amanhã, às 23 horas, com o episódio Retorno, em que o detetive Cyros Lupo (Jeremy Cisto) volta aos Estados Unidos, após um período de quatro anos fora, por causa da morte de seu irmão, que sofria de uma doença incurável e se suicida com uma injeção letal. Antes do encerramento do caso, outro homem é encontrado morto nas mesmas circunstâncias e o tenente Van Buren (S. Epatha Merkerson) autoriza Lupo a trabalhar nas investigações ao lado de Ed Green (Jesse L. Martin). Os detetives suspeitam de um criminoso chamado mr. Death, ou sr. Morte, que está em liberdade condicional. Porém, as pistas acabam levando Lupo e Green a uma outra pessoa. O Universal também terá, a partir desta terça-feira, às 23 horas, episódios inéditos da franquia Law & Order: Special Victims Unit - ou SVU, para simplificar. No episódio Streetwise, o corpo de uma jovem assassinada é encontrado no Central Park. Os detetives Benson (Mariska Hargitay) e Stabler (Christopher Meloni) investigam o caso suspeitando principalmente do namorado da vítima. A investigação sofre uma reviravolta quando a jóia que a vítima Shelby usava na noite do crime é localizada em uma loja de penhores de Nova York.