Índice de TVs ligadas cresce 8% até maio

Enquanto o ritmo de assinaturas da TV paga cai, a audiência da TV só sobe, especialmente na TV aberta. O fechamento dos relatórios de audiência do Kantar Ibope no mês de maio aponta para um crescimento expressivo de todos os canais abertos, com 8% de avanço entre o total de aparelhos ligados nos primeiros cinco meses do ano, em relação ao mesmo período de 2015. O salto de ligados, sem considerar TVs ligadas em DVDs ou games, foi de 36,1% para 38,8% na média das 24 horas do dia. A Globo pulou de 11,4 para 12,5 pontos. Em segundo lugar, a Record foi de 5 para 5,7, e o SBT, de 5,1 para 5,4 pontos. Os dados são da Grande São Paulo. A TV paga vem perdendo participação no bolo.

Gente nova na pensão. Marco Luque posa para foto antes de iniciar as gravações da 4ª temporada do Vai que Cola, com Fiorella Mattheis, o diretor-geral Cesinha Rodrigues, o diretor João Fonseca, Cacau Protásio e Paulo Gustavo, no Multishow. Ele será o paulista Pasquale, dono de pizzaria no Méier, que acabará fazendo concorrência às quentinhas de dona Jô.

Chefão da Globosat, Alberto Pecegueiro enviou e-mail a toda a equipe da programadora para anunciar a saída da diretora do canal Viva, Letícia Muhana, da empresa, após 25 anos, por solicitação da própria.

Pecegueiro não economizou loas aos méritos da jornalista, que por anos esteve à frente do GNT e participou do lançamento de outros braços da GloboSat, como a GloboNews, o GNT Portugal e o Makondo Way, canal hispânico que aguarda distribuição nos EUA.

Até segunda ordem, o Viva segue sob o comando dos gerentes de marketing e planejamento, Fernando Schiavo e Carla Rosas. A festa de lançamento do TV Mulher, na noite de terça, em São Paulo, também teve espaço para a despedida de Letícia.

Mas, antes de honrar a aposentadoria solicitada para cuidar do filho, Vitor Gabriel, na Bahia, Letícia reabrirá a 2ª edição do TV Mulher para que Gabi possa abordar o debate em torno do estupro coletivo, episódio ocorrido após o fim das gravações. A decisão foi tomada antes da estreia.

Saudades de Don Draper? Leve um pedaço de Mad Men para casa, é o que propõe um leilão com mais de 1.500 objetos usados pela icônica série da AMC, de cadeiras de Peggy Olson, sapatos de Joan, óculos de Don e até o conversível Crysler, de 1964, que o publicitário dirigiu na 4ª temporada, quando visitou a verdadeira Senhora Draper na Califórnia.

Aos interessados, o endereço para acessar o leilão é http://madmen.screenbid.com/

A Globo curtiu os efeitos da ação cruzada entre Totalmente Demais e Haja Coração. Neste sábado, o último esquete do Zorra foi criado sob encomenda para chamar o jogo de estreia do Brasil na Copa América, contra o Equador, a ser exibido na sequência, com transmissão ao vivo.

A piada é protagonizada por Dani Calabresa e Fernando Caruso.

14 pontos de média de audiência, o que equivale a 37% de crescimento no horário, rendeu a estreia de ‘Escrava Mãe’, nova novela da Record. Na Globo, ‘Haja Coração’ estreou com 27