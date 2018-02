Indicações ao Emmy trazem favoritos do passado e recém-chegados

"Mad Men", vencedor do ano passado como melhor drama de TV, foi nomeado em 17 categorias, assim como a minissérie "American Horror Story", liderando as indicações para o prêmio que será entregue em setembro. O drama britânico "Downton Abbey" conquistou 16 indicações.

Juntando-se a "Mad Men" e "Downton Abbey" na categoria melhor drama estão o suspense psicológico "Homeland", o programa de época medieval "Game of Thrones" e os favoritos do passado "Boardwalk Empire" e "Breaking Bad".

No lado da comédia, "Modern Family", que assim como "Mad Men" ganhou prêmio de melhor programa de TV em seu gênero no ano passado, obteve 14 indicações, incluindo de melhor comédia de TV. O show vai competir com os recém-chegados "Girls" e "Veep", assim como "The Big Bang Theory", "Curb Your Enthusiasm" e "30 Rock".

As indicadas pela primeira vez incluem Lena Dunham em "Girls", que foi indicada para melhor atriz em uma comédia de TV, ao lado da outra recém-chegada Zooey Deschanel em "New Girl". Juntam-se a elas Julia Louis-Dreyfus por "Veep", Amy Poehler em "Parks and Recreation", a vencedora do ano passado Melissa McCarthy por "Mike & Molly" e Edie Falco por "Nurse Jackie".

Os indicados para melhor ator em uma comédia incluem o vencedor de 2011 Jim Parsons por "The Big Bang Theory", juntamente com os recém-chegados Louis CK em "Louie" e Don Cheadle com "House of Lies", e os veteranos Larry David por "Curb Your Enthusiasm", Alec Baldwin em "30 Rock", e Jon Cryer de "Two and a Half Men".

Nas categorias de drama, várias séries tiveram os atores e atrizes principais entre os nomeados. O suspense "Homeland" garantiu Claire Danes na disputa pelo prêmio de melhor atriz e Damian Lewis em busca de melhor ator, enquanto "Mad Men" obteve indicações para Elisabeth Moss e Jon Hamm nas categorias principais, e "Downtown Abbey" ganhou nomeações para Michelle Dockery e Hugh Bonneville.

As atrizes dramáticas nomeadas também incluem Julianna Margulies por "The Good Wife", Kathy Bates em "Harry's Law" e Glenn Close por "Damages". Já os indicados a melhor ator de drama incluem o vencedor de 2011 Steve Buscemi em "Boardwalk Empire", Bryan Cranston por "Breaking Bad" e Michael C. Hall em "Dexter".

As melhores minisséries ou filmes de TV com nomeações são lideradas pelo suspense macabro "American Horror Story" e pelo drama histórico "Hatfields & McCoys", que obtiveram 16 indicações no total. Juntam-se a elas "Hemingway & Gellhorn", "Luther", "Sherlock: A Scandal in Belgravia" e o filme político para TV "Game Change".

Os Emmys são os principais prêmios da TV nos Estados Unidos, dados pela Academia de Artes e Ciências da Televisão. Este ano, os prêmios serão entregues em uma cerimônia no dia 23 de setembro, transmitida pela rede de televisão ABC.