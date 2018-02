'Império' e 'Doce de Mãe' são premiadas no International Emmy Awards

O Brasil levou dois prêmios Emmy na noite desta segunda-feira, 23, na cerimônia do 43º International Emmy Awards, realizada em Nova York. Império foi escolhida como a melhor telenovela do ano, e a série Doce de Mãe, com Fernanda Montenegro, levou a categoria comédia.

As produções francesas também foram destaque na noite, com três prêmios: Engrenages levou a categoria melhor série de drama, Illustre & Inconnu: Comment Jacques Jaujard a Sauve le Louvre venceu a categoria direção de arte e Soldat Blanc ganhou o Emmy de melhor filme para TV ou minissérie.

A festa foi, por um lado, pontuada por reflexões sobre os recentes ataques terroristas em Paris. "Eu quero dedicar este prêmio às vítimas da desesperança e do ódio", disse a atriz Caroline Proust, de Engrenages. "Espero que o amor e a esperança triunfem na França e em todo o mundo."

O criador da série inglesa Downton Abbey, Julian Fellowes, recebeu um prêmio honorário International Emmy Founders. O seriado segue para sua temporada final em dezembro na TV britânica. / AP