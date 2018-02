Imaginação Data estelar: Marte e Netuno em trígono, Sol e Urano em oposição, a Lua que míngua em Leão será vazia das 15h08 às 22h11, horário de Brasília. Enquanto isso, aqui na nave Terra nossa humanidade precisa levar mais a sério a imaginação, pois esta é instrumento criativo, mas se continuar sendo tratada como mero devaneio, em vez de os humanos usá-la para moldar o destino, esta, a imaginação, vai usá-los como instrumento de caos e decadência. Por acaso ainda faltam provas para que caia a ficha e nossa humanidade dome sua própria mente, de modo que esta lhe sirva para moldar o destino? Por acaso a ciência, suprema autoridade de nossa modernidade, já não provou que, assim como nossa humanidade pensa, assim será sua realidade? O que mais falta? Que tragédia ainda terá de sobrevir para que essa ficha caia definitivamente, e nossa humanidade desperte da narcose nada confortável com que condena a si mesma? Áries 21/3 a 20/4 O tempo que você ganhe através de seu poder de convencimento não seria utilizado sabiamente em descanso, pois esse não é o melhor espírito da atualidade. O tempo ganho precisará ser investido em aperfeiçoar o processo de realização. Touro 21/4 a 20/5 Prefira a verdade, ainda que esta seja incômoda, porque essa é a autoridade suprema do destino, tudo que de melhor e nobre você quiser e puder conquistar depende inteiramente de você se guiar pela verdade. Nada mais, nada menos. Gêmeos 21/5 a 20/6 As lindas teorias precisam ser provadas na prática, de modo que se tornem mais belas ainda ou, ao contrário, demonstrem a feiúra de suas ilusões para, assim, sua alma se ver livre dessas definitivamente. A experiência é a grande mestra. Câncer 21/6 a 20/7 Perceba a realidade que acena por trás das palavras sedutoras. É claro que a sedução é muito mais gostosa do que a realidade. Porém, a longo prazo, não será a sedução a que comandará os fatos, mas a realidade. Você sabe disso! Leão 21/7 a 20/8 Aguce seus sentidos, afine sua intuição, as pessoas amigas estão misturadas às mentirosas, e não é fácil distinguir umas das outras. Porém, é absolutamente necessário fazê-lo, pois o bom andamento de seus passos depende disso. Virgem 21/8 a 20/9 Melhor ouvir uma verdade dura do que milhões de palavras doces, porém mentirosas. Uma atitude deste porte não é referendada pela normalidade, mas no momento atual não seria sábio de sua parte perder tempo com seduções baratas. Libra 21/9 a 20/10 O que sua alma sabe ser difícil, é difícil mesmo, ainda que muitas pessoas tentem suavizar a realidade com palavras sedutoras, que são doces no ouvido, mas amargas ao serem digeridas, porque não condizem com a realidade. Escorpião 21/10 a 20/11 Continue desejando, mas não ouse pensar que a imaginação se realizará por si, pois quem nasce humano entre o céu e a Terra tem por destino usar os instrumentos físicos para fazer com que a imaginação se realize concretamente. Sagitário 21/11 a 20/12 Fingir que as coisas são nunca será o mesmo que as coisas sejam como devem ser. É normal que as pessoas existam em contínuo fingimento, mas assim anda o mundo também! Você quer ser especial? Agarre-se à verdade! Capricórnio 21/12 a 20/1 A organização meticulosa de tudo ainda é uma atitude baseada no medo de perder o controle, situação que, apesar de incômoda, acena com a possibilidade de as coisas entrarem num ritmo melhor do que o preservado pela organização. Aquário 21/1 a 20/2 É propício cometer a loucura de não se importar com segurança e proteção, seguindo assim a linha proposta pela sua própria intuição, que manda aventurar-se no terreno desconhecido da verdade, de modo que a liberdade se torne real. Peixes 21/2 a 20/3 As contrariedades são incômodas, mas fortalecem seus passos. Já as bajulações e elogios constantes fazem o contrário, amolecem você e tornam seus passos pouco cuidadosos, encaminhando sua alma à segura decadência.