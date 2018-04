Ideais que ficam reais Data estelar: Mercúrio e Urano estão em oposição, a Lua se aproxima da fase cheia, mas ainda transita por Aquário. Enquanto isso, aqui na nave Terra há motivos de celebração, o que pareceria uma loucura, dado o desespero e desânimo que se disseminam velozmente ao redor do mundo cultural. Há motivos de celebração porque o tumulto é o claro sinal do nascimento de um mundo maior e melhor, no qual a alma humana conquista definitivamente o que desde o Renascimento vem sendo incubado como mero ideal: o domínio do próprio destino, o poder de escrever nossas próprias linhas no misterioso e inefável livro da vida. A partir de agora, torna-se real o que era meramente ideal, não apenas o domínio do destino, ocupando o lugar de co-criadores do universo, como também o da fraternidade, comprovando-se que esta foi desde sempre um fato da natureza cósmica, pouco e nada aproveitado pela nossa espécie. Áries 21/3 a 20/4 A desordem que tanto desestimula você precisa tornar-se motivo para você se dedicar a ordená-la, principalmente no que diz respeito aos assuntos íntimos. Quando a vida íntima estiver ordenada, todo o resto fluirá com facilidade. Touro 21/4 a 20/5 Houve um tempo em que sua alma se guiava pela satisfação de desejos meramente pessoais, tendo em vista beneficiar outras pessoas com isso também. Contudo, o panorama tornou-se mais complexo, e esse repertório terá de ser mudado. Gêmeos 21/5 a 20/6 Você não precisa mudar de objetivo, mas de método para realizá-lo, o que, no fim, pode resultar numa transformação tamanha que dê a impressão de tudo ter virado de ponta-cabeça. No entanto, permaneça dentro dos planos originais. Câncer 21/6 a 20/7 Mudar de opinião não é tão fácil quanto parece, pois as pessoas cobram coerência, e sentem-se traídas por quem se atreve a mudar sua orientação. Mas, em nome da liberdade e dos elevados princípios, é imprescindível mudar de opinião. Leão 21/7 a 20/8 O dinheiro deve ser vassalo, e por isso servir eternamente à nossa humanidade. Porém, esse vassalo foi empossado no lugar do Rei, e atualmente dá as ordens, mas como o panorama é subversivo, suas ordens provocam muita desordem. Virgem 21/8 a 20/9 Com certeza, os relacionamentos precisam entrar numa época da mais equilíbrio, em que todas as pessoas façam concessões, de modo que as coisas saiam do lugar em que empacaram. A oportunidade é dada, quem vai aproveitá-la? Libra 21/9 a 20/10 Foi necessário atingir o limite do humanamente suportável para só então as pessoas decidirem fazer algo em benefício do espaço público, daquilo que teoricamente se conhece como cidadania, mas que na prática não passa de um ideal. Escorpião 21/10 a 20/11 Quando nada der certo, do jeito esperado, em vez de se prontificar a considerar tudo isso uma desgraça, veja com bons olhos a misteriosa maneira de o destino se manifestar, corrigindo e reorientando seus passos. Sagitário 21/11 a 20/12 Preste atenção em cada coisa que quebrar ou não funcionar direito, dispondo-se a consertá-la imediatamente. Este é um momento propício à ordem, por isso, o contrário chamará você a participar desta, ou seja, a desordem. Capricórnio 21/12 a 20/1 O problema não é pessoal, é do mundo. Porém, as coisas não são nem um pouco facilitadas por causa dessa percepção, já que, em vez de você ter de tomar atitudes pequenas e leves, terá de tomá-las em doses enormes e radicais. Aquário 21/1 a 20/2 Pense bem, pense claramente, até atingir a percepção de que o problema não é dinheiro, mas o resultado deste ter sido empossado num lugar de importância indevida, porque exagerada. O dinheiro deve servir, e não dar as ordens. Peixes 21/2 a 20/3 Sua percepção do mundo está correta, é o mundo que está distorcido mesmo, fora de prumo. A notícia é que não voltará a se aprumar, pois este deve desaparecer e dar lugar a uma perspectiva maior e melhor para todas as pessoas.