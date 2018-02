Ibope se antecipa em investimentos para medir TV digital

O Ibope Media anunciará hoje que vai antecipar os investimentos de infraestrutura de coleta e processamento de dados para estar apto a mensurar a audiência e a fiscalização publicitária do sinal digital em 128 cidades do País, já a partir de julho de 2016. Embora o desligamento do sinal analógico esteja marcado para o fim de 2018, o instituto começa a trocar desde já todos os meters do painel de 6.060 domicílios para o modelo DIB 6. O aparelho, já em ação para fiscalização publicitária em algumas praças, possui ampla capacidade de coleta e reconhecimento de áudio. Segundo o instituto, é o único no mundo auditado pela E&Y e validado pelo Media Rating Council (MRC) para medir o padrão brasileiro de TV digital.

SOS Grazi. Sob a batuta do diretor Allan Fiterman, Grazi Massafera ensaia com Marieta Severo cena em que Larissa é humilhada por Fanny, no ar hoje, em Verdades Secretas. Na última quinta, Grazi motivou quase 30 mil menções no Twitter, inclusive de gente oferecendo ajuda

Na reta final, ‘Babilônia’ volta a se aproximar do patamar de 30 pontos em São Paulo e no Rio, próximo do resultado alcançado em sua primeira semana no ar. A melhor sexta-feira da novela se deu na última semana, com 29 pontos em São Paulo e 32 no Rio.

‘Babilônia’ também registrou seu recorde de audiência aos sábados nesse fim de semana, chegando a 27 pontos em São Paulo e 30 no Rio.

Em São Paulo, a novela igualou seu recorde semanal (29 pontos de audiência e 45% de participação entre as TVs ligadas, como na primeira semana). No Rio, a semana passada foi recorde, com 32 pontos e 51% de participação entre os ligados.

Vai lá: Antonio Nóbrega, Negra Li, Elifas Andreato, Eduardo Srur, Viviane Mosé, Rodrigo Baggio, Cilene Saorin, Paulo Lima, Mauro Beting, Edgard Piccoli, Eduardo Lyra, Facundo Guerra e Lala Deheinzelin estarão de hoje a quinta-feira no Teatro Franco Zampari, gravando a série Inspira.mov Brasil.

Produzida pela Grifa Filmes, a série de 13 episódios tem direção de Mara Mourão e se propõe a extrair desse elenco inspiração para grandes ideias. Vai ao ar pela TV Cultura, ainda este ano.

A cozinha prática de Rita Lobo vai contracenar com a cozinha improvável de Bela Gil, sob o olhar da cozinha de DNA estrelado de Claude Troigros. As duas gravam amanhã o especial de fim de ano do Que Marravilha!, no GNT, com Claude e Batista, seu fiel escudeiro.

No menu, bacalhau com lentinhas, aioli – molho francês.

A 4ª temporada de Revenge chega à Globo a partir de 7 de setembro, após o Programa do Jô.

‘Fala, Casão!’ é o quadro que estreia hoje, no Globo Esporte de São Paulo, com Walter Casagrande respondendo ao vivo a perguntas do público sobre lances, campeonatos e estratégias no futebol.

200 edições do Cultura Livre, na TV Cultura, é a marca que Roberta Martinelli comemora amanhã, com participação de Criolo, Tulipa Ruiz e Marcelo Camelo: no ar às 23h30.