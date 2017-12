Ibope reforça relevância da Grande São Paulo em nova amostra Ao ampliar sua amostra de domicílios para pesquisar audiência em 15 regiões do País, de 5.280 para 6.060 residências, até agosto, o Ibope Media reforçará a importância de algumas regiões do mapa e reduzirá a de outras. A Grande São Paulo, que responde pela maior fatia do painel, salta de 1.200 domicílios, hoje, para 1.600. No chamado Grande Rio, a ampliação vai de 600 residências para 920. Já em Porto Alegre, a mostra sai de 330 para 390 domicílios. O peso do Ibope domiciliar, mais utilizado pelo mercado, mostra porcentuais diferentes do peso atribuído ao Ibope individual. Em SP, o domiciliar vale 28,8%, ante 29% do individual. Já no Rio, o domiciliar vale 18,1% e o individual pesa menos – 17,2%.