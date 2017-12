Humoristas são escalados para fazer transmissão mais leve durante a Copa

É difícil aliviar a tensão do telespectador enquanto a bola rola em campo, mas um time de apresentadores e narradores tem a missão de fazer uma transmissão bem-humorada dos jogos da Copa, que começa nesta quinta-feira, 12. Um dos atacantes da equipe será Paulo Bonfá, que estreia no Fox Sports 2. Lembrado pela narração cômica do extinto Rockgol, da MTV Brasil, o humorista estará à frente das partidas.

"Vou fazer algo absolutamente irreverente, que é como acredito que o futebol deva ser tratado, como uma diversão, ferramenta de entretenimento. Quando vou a um estádio para ver jogo de time ou da seleção, vou como se fosse um show de música ou uma peça de teatro. Para mim, é um programa. Esse é o viés do esporte, uma atração para divertir as pessoas. Isso é facilitado quando você aborda com bom humor", aposta.

O narrador garante ter recebido carta branca da emissora para tirar sarro do que quiser. Entretanto, avisa que vai pegar mais leve em relação à época em que apresentava a disputa entre bandas e cantores na emissora musical. “Não vou fazer um Rockgol. Até porque era uma atração criada em cima de um campeonato não profissional. O que vou fazer é dar o ponto de vista mais próximo do torcedor, mais de quem é fã do que quem discute a tática. Sou mais um entusiasta do esporte."

Um dos seis apresentadores escalados para as transmissões no Fox Sports 2, ele dividirá a tarefa com a jornalista Marília Ruiz, com quem é casado. Bonfá não teme que a convivência intensa interfira no relacionamento, tampouco diz que vai levar as discussões para o trabalho. "Esse risco a gente não corre. Ela tem sempre razão", minimiza.

Nas partidas, a dupla receberá convidados famosos, entre eles comediantes. Figuras como Palmirinha também receberam a convocação. "A ideia é que a gente cozinhe durante o jogo uma receita que possa ser feita em 90 minutos. O pai da Palmirinha jogou futebol em Bauru, ela tem uma série de histórias”, conta. "Temos um convidado que vai poder contribuir muito: o Geraldo Magela, que é cego. Ele vai poder dar sua visão de jogo, olhar diferenciado, colocando seu ponto de vista nos lances polêmicos”, faz graça. “Além de ser comediante, como é que um cego vê um jogo de futebol? Ele não vê no sentido literal, mas acompanha. Tem muita coisa para a gente aproveitar."

Outro rosto atrelado ao humor é o de Antonio Tabet, responsável pelo site Kibe Loco e integrante do Porta dos Fundos, que fará intervenções nas transmissões da ESPN Brasil. O carioca entrará ao longo da programação para dar opinião sobre desempenhos dos jogadores. Porém, ele afirma não querer escrachar. "Não existe a obrigação de ser engraçado. Mas faço comentários que não vão sair da boca dos apresentadores."

Aficionado por futebol na TV, Tabet diz estar preparado. "Sei a escalação de times de épocas remotas. Já fui repórter esportivo no rádio. Não sou aventureiro", justifica ele, que viajou pelo País para conhecer os estádios durante a Copa das Confederações, no ano passado.

O humorista revela estar participando de três bolões. “Infelizmente, acho que o Brasil não vai ganhar desta vez. Alemanha, Argentina e Holanda têm chances”, acredita. Rápido para tirar sarro, Tabet não sabe qual será a piada clichê do mundial. "Não vai rolar uma clássica, pois o Peru não está na Copa."