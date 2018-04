'Humor pede leveza'

Adriana Esteves não é de dar muitas entrevistas. Diz que é reservada e prefere falar com a imprensa só quando tem algo importante a dizer. Prestes a estrear dois novos trabalhos - a sitcom Toma Lá, Dá Cá, na Globo, e a peça O Auto de Angicos - agora ela quer mesmo é falar. Casada com Vladimir Brichta, Adriana me corrige quando me refiro aos seus "dois filhos" - "dois não, três", fala. Tem o caçula Vicente, do casamento com Brichta, Felipe, filho com Marco Ricca, e Agnes, do primeiro casamento de Brichta. Para mãe de três, ela bem que está feliz com a rotina de um programa semanal. Mas avisa: não é mulher maravilha. Você já fez muita comédia, mas é sua primeira sitcom. Muda alguma coisa? Muda bastante. O que eu já fiz em comédia foi dentro de novela. Em sitcom é toda uma linguagem diferente, ele junta o teatro com a televisão. Não só eu estou conhecendo, como é muito novo pra televisão também. E se o programa ficar muitos anos no ar, teme que sua imagem fique vinculada à comédia? Eu não tenho esse medo. Além da sitcom, tenho um outro tipo de trabalho que não abandono. Agora estou ensaiando uma peça de Amir Haddad, chamada Auto de Angico, que conta a história de Lampião e Maria Bonita. É mais fácil fazer rir ou chorar? As duas coisas são bem difíceis. O drama é difícil, mas humor exige muito também. O humor pede uma leveza, uma concentração, um texto bom, um ouvido aguçado pra entender o tempo do texto. Existe uma expectativa que você seja engraçada em situações comuns? Existe sim, isso é muito engraçado. Na primeira vez que eu fiz um papel cômico foi da Sandrinha em Torre de Babel e às vezes eu entrava em algum lugar e as pessoas caíam na gargalhada. Eu comecei a ficar ofendida, mas depois entendi que as pessoas associam a sua imagem com a do personagem. Você se acha engraçada fora dos palcos? Minha família é toda muito engraçada e eu sou muito parecida com eles. E eu acabei desenvolvendo uma família muito engraçada também. Sou casada com o Vladimir que tem um humor deslumbrante e as crianças já nasceram engraçadas. Às vezes a gente ri e fala: isso é uma família de comediantes. A rotina de mãe fica mais fácil com um programa semanal? Muito. Esse formato é deslumbrante, dá para conciliar teatro, programa e família. É claro que é muito trabalho, mas é o que eu pedi a Deus. E eu também não sou uma mulher maravilha, eu conto com uma equipe boa que trabalha comigo e, principalmente, com a minha família e com os bons amigos.