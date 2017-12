Humor e tecnologia dão tom de 'Geração Brasil'

Na missão de recuperar a audiência da faixa das 7, a novela Geração Brasil, com estreia prevista para 5 de maio, investirá na segunda tela e no humor. Escrita por Filipe Miguez e Izabel de Oliveira, dupla do sucesso Cheias de Charme, que teve bons desdobramentos, a trama será repleta de personagens cômicos que rodearão o protagonista Jonas Marra (Murilo Benício), uma espécie de Steve Jobs brasileiro que fez fortuna no Vale do Silício, nos EUA.

"Teremos a experiência transmídia de Cheias de Charme e material inédito para a internet. A gente aposta na rede como aliado de quem vê TV", conta Filipe Miguez, que cogita o lançamento de um aplicativo da novela para celulares e tablets.

A ideia de personagens brasileiros no desenvolvimento da informática é mostrar a relação do País com os computadores. "Somos o país que melhor absorve a novas tecnologias e que o brasileiro quer saber disso." O excesso de aparelhos em internet também terá um foco negativo. "Conforme a trama for andando, os personagens terão problemas com isso", adianta Izabel.

Jonas é um bilionário casado com uma estrela de Hollywood, Pamela Parker (Claudia Abreu), filha de uma brasileira e um norte-americano, Jack Parker Luis Carlos Miele). Em seu entourage estão os personagens engraçados, como Dorothy, um transexual vivido por Luis Miranda, e o guru Brian Benson (Lázaro Ramos).

Murilo Benício, que morou em São Francisco no final da década de 1980, disse ter tido uma experiência bem diferente de Jonas Marra na cidade. "Eu entregava pizza e lavava chão de restaurante", contou durante entrevista coletiva, no Projac.