'House', 'Heroes' e 'SVU' inéditos

Enquanto Sony e Warner estréiam novos seriados e temporadas amanhã, o Universal Channel terá seus lançamentos na próxima semana, com as seqüências de Law & Order: SVU, House e Heroes. Na terça, dia 11, às 23 horas, Mariska Hargitay e Christopher Meloni estão de volta para a 10ª temporada de Law & Order: SVU. Após uma temporada difícil para Elliot Stabler e, principalmente, para Olivia Benson, os detetives terão suas vidas pessoais em foco para comemorar os 10 anos da série no ar. Trials, o 1º episódio do novo ano, tem participação especial dos atores Luke Perry (o Dylan, de Barrados no Baile) e de Julie Bowen. O capítulo também apresenta a nova personagem Kim Greylek, a assistente de promotoria interpretada por Michaela McManus. Já House tem sua 5ª temporada no ar dia 13, às 23 horas, e os fãs saberão o que acontecerá com a amizade entre House e Wilson após a morte de Amber. Em Dying Changes Everything, episódio inicial, uma mulher tem um surto psicótico e é levada ao hospital. Wilson pensa em demitir-se, pois não quer ficar em um lugar que guarda tantas recordações de Amber. Vilões, a 3ª temporada de Heroes chega ao Universal dia 14, às 20 horas. O 1º episódio, The Second Coming, já apresenta outra nova personagem, Daphne (Brea Grant), que tem supervelocidade. Peter dá início ao episódio, em uma viagem pelo tempo e Hiro recebe novamente a missão de salvar o mundo presente. Sylar rouba os poderes de Claire e Mohinder ganha superpoderes.