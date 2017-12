Hora de testar ideias

.

As crianças estão na mira da Globo. Além de Do-Ré-Mi-Fábrica (no ar dia 23) e Natal Mágico da Xuxa (dia 24), a emissora apostará em outros especiais voltados para o público infanto-juvenil, sempre tendo em conta que programas bem avaliados pela audiência podem ganhar extensão em 2010. Dois desses especiais estreiam neste domingo, 13, cada um com cinco episódios.

PARCEIROS - Melhem e Hassum voltam com 'Os Caras de Pau'

Às 12h40, vai ao ar a segunda temporada de Ger@l.com, série protagonizada pela banda WWW, do irmãos Xande e Luke Werneck e seus primos Mateus, João e Pedro Werneck. A primeira temporada, que foi ao ar em julho (em episódios diários) registrou média (modesta, para a Globo) de 7 pontos no Ibope.

Moradores do condomínio Prailândia, o quinteto e seus amigos, as "3D+" Rita (Hanna Romanazzi), Neca (Sarah Maciel) e Jô (Isabella Camero), além da dupla B Menor (Vítor Mayer) e Junior (Jefferson Goulart) ganham um novo amigo, Kbça (Christian Zucolotto), que põe seu estúdio improvisado à disposição da Liga Geral para a produção de shows com a WWW. O programa tem redação final de Cláudio Lobato, direção de núcleo de Roberto Talma e direção de Leandro Neri.

COMÉDIA

A outra estreia do dia traz Marcius Melhem e Leandro Hassum. Separados em cena desde que Melhem deixou o Zorra Total para viver o trambiqueiro Radesh, de Caminho das Índias, os parceiros de esquetes voltam a se encontrar hoje, às 13h45, na 2ª temporada de Os Caras de Pau. Em 2006, eles protagonizaram cinco capítulos da sitcom, como os mordomos que preparam a casa de um casal de ricaços para a noite de Natal.

Como na primeira temporada, os personagens Pedrão (Melhem) e Jorginho (Hassum), os mesmos de Zorra Total, encenam esquetes guiadas por um fio condutor em cada um dos episódios: noivado, emprego, férias, mudança e programas culturais. Além da dupla, o programa tem uma trupe de atores que se reveza em diferentes papéis.

Escrito por Chico Soares, Fábio Porchat, Manuela Dias e Paulo Cursino, com texto final de Marcius Melhem, a atração tem direção-geral de Márcio Trigo e direção de núcleo de Marcos Paulo.