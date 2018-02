Homer da vida real Homer é o nome do pai de Matt Groening na vida real. Mas o criador de Os Simpsons diz que a semelhança para aí. "Meu pai era atlético, um cineasta criativo e cartunista. Ele era equilibrado o suficiente para não se sentir insultado quando nomeei esse personagem idiotizado", fala. "A única coisa que ele não gostava era que Homer fosse malvado com Marge e essa é uma das principais razões de Homer nunca maltratar Marge." Groening lembra que a única vez em que tomou bronca do pai foi em um episódio em que o carro da família quebra no deserto e, enquanto Homer e as crianças se abrigam à sombra de uma rocha, Marge carrega um pneu furado até a cidade. "Meu pai me ligou e disse: ?Nunca reclamo de Os Simpsons, mas você não deveria ter feito isso.?" Groening decidiu manter o nome na família e também tem um filho chamado Homer. "Quando você está ninando um bebê e as pessoas perguntam: ?Qual é o nome desse bebê fofo e doce?? E você responde ?Homer?, todos morrem de rir", brinca. E.J.