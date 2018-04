Homem na Lua: diziam que era truque

Não bastasse contar com versões como a do meu avô, que morreu jurando que o homem não pisou na Lua coisíssima alguma e que tudo a que o mundo assistiu em 20 de julho de 1969 foi uma grotesca fraude produzida em estúdios de TV, temos agora também a internet, pronta a celebrar os 40 anos da Apollo 11 com uma série de sites e blogs que só multiplicam as teorias da conspiração.

Daí o papel essencial da TV na chegada do homem à Lua. A própria GloboNews, que consumiu dias, neurônios e figurinos especiais para resgatar o feito de 40 anos atrás, não se esquiva de brincar com a dúvida para anunciar a série que estreia neste domingo, 12, em três capítulos. Tom Zé, por exemplo, tem aparecido nos intervalos do canal contando que lá em Irará, sua cidade natal, na Bahia, onde a Lua pode ser vista no céu com perfeição, ninguém nunca viu homem nenhum subir ou descer dela.

Para comover descrentes como ele é que o repórter Luiz Fernando Silva Pinto foi a Houston, Huntsville, Chicago e Londres. Esteve na Nasa, conversou com astronautas e engenheiros, disposto a relatar como a Apollo 11 chegou lá, com Neil Armstrong, Edwin Aldrin e Michael Collins e uma tecnologia inferior à de qualquer celular dos dias atuais.

Silva Pinto visita homens que pisaram no "queijinho", astronautas do Projeto Apollo, além de cientistas e técnicos envolvidos em suas missões.

É no Projeto Apollo, endossa a série, que estão as raízes dos chips e satélites, itens tão preciosos à humanidade. No ar até o dia 26, o programa mostra em sua primeira edição os preparativos da viagem, a partida e a situação que punha a corrida espacial como arma da Guerra Fria.

Na semana que vem, véspera da efeméride, o programa enfoca a viagem, da partida à volta, com promessa de momentos emocionantes: a humanidade de olho na TV, os segundos quase fatais e a comunicação tensa com a Nasa, tudo com imagens e áudios originais. O último episódio enfoca os efeitos da conquista e o conhecimento gerado pela indústria espacial.

A quem ainda não se convenceu de que foi tudo verdade, uma dica: o Estadão publica na edição de domingo uma bela reportagem sobre o feito.

GloboNews, domingos (12, 19 e 26/7), às 23 horas