Homem misterioso move trama do SBT

Um personagem misterioso que conversa apenas com Ermírio Fernandes, papel de Antônio Petrin, e ainda por telefone, é o elemento de mistério na novela A Revelação, de Íris Abravanel, que estréia mês que vem, no SBT. Do topo de um edifício de luxo em alguma metrópole do mundo, como explica a sinopse da novela da mulher de Silvio Santos, o personagem oculto discute o futuro dos habitantes de Tirânia - cidade onde é ambientada a trama - com Ermírio e ainda manipula os rumos da história. Já na série Ugly Betty - versão americana da novela colombiana Betty, a Feia -, quem fica no posto de confidente do desconhecido é Vanessa Williams, na pele de Wilhelmina, a única que trava conversas telefônicas com a personagem misteriosa. E, detalhe: a mulher oculta também fala ao telefone do alto de um prédio e manipula personagens da trama por meio de Wilhelmina.