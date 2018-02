Homem é preso por invadir teatro de Letterman em Nova York

Alvin Moore, 42 anos, foi acusado de furto e infração criminal depois de usar um apoio de jornais para quebrar muitas vidraças, causando danos de 1.500 dólares na fachada do teatro onde o programa "Late Show with David Letterman" é gravado, perto da Times Square.

A tentativa de arrombamento de Moore aconteceu depois de outro incidente, no domingo, envolvendo James Whittermore, 22, que foi preso no saguão do mesmo teatro e também acusado de furto e infração criminal.

A polícia de Nova York disse que Moore, natural de Sebring, Flórida, afirmou aos policiais que tinha conhecimento da tentativa de arrombamento anterior e que cometeu o crime para tentar chamar a atenção.

Moore foi acusado também de agir de modo ameaçador, depois de brigar com um guarda de segurança, tendo se machucado no incidente. Ele foi hospitalizado e teve alta, disse a polícia. O teatro estava fechado no momento do incidente.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O teatro histórico abrigou no passado o programa "The Ed Sullivan Show", que foi palco de participações memoráveis como a primeira performance dos Beatles nos Estados Unidos, em fevereiro de 1964.

(Reportagem de Bernd Debusmann Jr)