Homem Cueca vira série animada, com vaga na faixa nobre da Band

Cristina Padiglione, O Estado de S. Paulo 22 Dezembro 2015 | 03h00

Criação do humorista Felipe Xavier, o Homem Cueca salta das ondas do rádio para a tela da TV: em 26 episódios de dois minutos cada um, o personagem ganha vida em série animada na Band, a partir de 4 de janeiro. As pílulas vão ao ar de segunda a sexta, às 22h15, sempre antecedendo Os Simpsons. De alguma forma, o tom politicamente incorreto une as duas produções.

É a primeira vez que uma animação brasileira ganha espaço em uma TV aberta, na faixa nobre. O personagem é um super-herói da periferia que tem como único superpoder aparecer e desaparecer assim que é chamado. Sem um tostão no bolso, cobra R$ 100 por seus feitos, “mais o dinheiro do busão”. Mulherengo e preguiçoso, é casado com a Mulher Calcinha e tem um filho que é seu espelho do avesso: o Menino Fralda é bom aluno, quer estudar e fugir das enrascadas da família desajustada.

Os 26 episódios são a síntese desse personagem politicamente incorreto. Depois de ter criado mais de 600 histórias ao longo de 12 anos, a animação só traz o melhor do Homem Cueca”, diz Xavier, que já trabalha no avanço do projeto. A ideia é produzir uma nova safra de episódios mais longos, com 30 minutos de duração. “Ele é um super-herói brasileiro”, completa o humorista: “Pega ônibus, enfrenta filas, recebe Bolsa Família. Está sempre querendo tirar vantagem de alguma situação”.

A animação Homem Cueca é obra de coprodução da Band com a Galáxia Filmes e conta com investimento de R$ 500 mil do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), da Ancine.