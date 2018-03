'Homeland' ganha melhor drama; 'Girls' vence entre comédias no Globo de Ouro O suspense psicológico pós-11 de Setembro "Homeland" foi o grande vencedor do Globo de Ouro para melhor série de televisão dramática pela segunda temporada consecutiva, no domingo, enquanto a ousada nova série "Girls", com sua garotas de 20 e poucos anos vivendo em Nova York, levou o prêmio de melhor série de comédia.