'Homeland' desbanca 'Mad Men' em cerimônia do Critics Choice

"Homeland", produção do canal a cabo Showtime, foi declarada a melhor série dramática, e sua protagonista, Claire Danes, ganhou o prêmio como melhor atriz de drama por sua interpretação de uma agente da CIA com transtorno bipolar que persegue um fuzileiro naval transformado em terrorista.

A série da AMC "Breaking Bad" ficou com o prêmio de melhor ator e melhor ator coadjuvante, respectivamente, para Bryan Cranston, no papel de um professor de química transformado em rei do narcotráfico, e Giancarlo Esposito, que interpreta o maligno chefe da rede de metanfetamina do Novo México.

Christina Hendricks foi a única premiada de "Mad Men", na série da AMC ganhadora de vários Emmys, na categoria de melhor atriz coadjuvante por encarnar a curvilínea Joan Holloway.

A série "Community", que sofre com baixa audiência, mas que é admirada pela crítica, foi eleita a melhor comédia, enquanto que os protagonistas de "Modern Family", Julie Bowen e seu marido no show, Ty Burrell, levaram o prêmio nas categorias de coadjuvante.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Louis C.K foi votado o melhor ator de comédia por seu programa "Louie", da FX, e as atrizes Zooey Deschanel, por "New Girl", e Amy Poehler, por "Parks and Recreation", dividiram o prêmio de melhor atriz de comédia.

A britânica "Sherlock", baseada nos romances de Sherlock Holmes, foi eleita a melhor minissérie, e sua estrela, Benedict Cumberbatch, o melhor ator de minissérie.

Julianne Moore ficou com o prêmio de melhor atriz em um filme para a televisão por sua interpretação de Sarah Palin em "Game Change", da HBO.

Os prêmios do Critics Choice Television são entregues pela Associação de Jornalistas de Televisão em um evento celebrado em Los Angeles.

Os vencedores foram anunciados um mês antes de se conhecer os indicados aos prêmio Emmy, o maior reconhecimento da indústria da televisão.

(Por Jill Serjeant)