'Hoje sou brasileiro' Vinda ao Brasil: "Nasci em Paris, então sou de origem francesa, mas hoje sou brasileiro. Vim para cá por acaso no sentido de que nunca vim para cá para sair da França. Vim para passar um mês de férias em 1989, tinha 20 anos, e descobri um jeito de viver, um calor, uma generosidade e uma juventude que correspondia ao que desejava para mim." Gastronomia: "Acho que uma sociedade cresce quando aceita receber o que vem de outra sociedade. Da mesma forma que o Brasil contribuiu com a bossa nova no mundo inteiro, acredito que a presença de profissionais como Claude Troisgros fez história aqui. Também fiz esse papel de dar uma enobrecida a uma profissão, a um prazer, a um comportamento de vida, levantando a percepção de qualidade dentro de uma sociedade. Mas não fomos nós que fizemos, nós ajudamos e servimos de espelho para a geração nova como o Atalá (Alex Atala)." Nacionalidade brasileira: "Me sinto brasileiro e você não pega uma nacionalidade à toa. É a minha maneira de enxergar este país e de repassar isso para a sociedade da qual faço parte." Carreira: "Comecei em 1996, na Record, e depois fui para a Globo, em 98. Aí peguei essas experiências para criar o Diário do Olivier. Fui para a Band em 2003 e, em 2005, voltei à Record."