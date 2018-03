Hit do 'Fantástico', chefe espião ganha 2ª temporada Apesar do alto índice de desemprego – ou talvez por isso mesmo, justificando a valorização de um posto de trabalho nos dias atuais –, o Chefe Secreto volta ao Fantástico a partir do dia 6, em mais quatro episódios. A seção em que um diretor ou presidente de empresa se infiltra entre seus subalternos para avaliar a conduta no escalão de baixo, foi a queridinho do programa em setembro e outubro. Além de obter grande eco nas redes sociais, o quadro angariou 60% de elogios. Comandado pelo consultor Max Gehringer, Chefe Secreto é adaptação do formato inglês Undercover Boss. A ideia é ver o que acontece de fato no dia a dia da companhia, corrigindo erros e até recompensando quem merece.