Histórias do baú Chaves chegou ao SBT em 1984, junto com um lote de novelas e enlatados mexicanos, desorganizados e não catalogados. Em uma votação na direção da rede para decidir se colocava ou não o programa no ar, Silvio obteve vários votos contra, e só 1 a favor, o dele. Ele venceu, é claro. E não é só no Brasil que Chaves é sinônimo de repetição. Exibido em mais de 30 países, a atração continua no ar em alguns deles. Diz a lenda que Walter Lantz teve a idéia de criar o Pica-Pau depois de sua noite de núpcias no Lago Sherwood, quando um pica-pau de cabeça vermelha passou a noite inteira fazendo buracos no telhado de sua casa. Fãs garantem que o primeiro Pica-Pau, o dos anos 40, era mais malvado. A safra mais recente (anos 60) traz um Pica-pau menos sarcástico. Tom e Jerry estrearam em um curta da MGM no cinema em 1940. O nome de batismo de Tom era Jasper e Jerry era ainda um rato não identificado. Bronco é uma boa oportunidade de curtir as agruras de Carlos Bronco Dinossauro, interpretado por Ronald Golias, até porque do programa que deu origem ao personagem, A Família Trapo, só restaram alguns trechos. A maior parte dos quatro anos de produção se perdeu nos incêndios que atingiram TVs.