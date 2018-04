Histórias da TV sem retoques

Almanaques sobre a TV existem ao montes, mas qual deles traz foto de Silvio Santos vestido de Bozo e histórias bizarras como a do dia em que Roberto Marinho foi chamado de "traficante" em Malhação? Aí é que está o mérito do Almanaque da TV, (Ed. Ediouro, R$ 49,90) de Bia Braune e Ricardo Xavier, o Rixa, ambos do Vídeo Show. O lançamento reúne histórias e lendas captadas pela dupla por dois anos e, com muito humor, contadas em pílulas. "Adoro a lenda que dava conta de que Tancredo Neves morreu após ser baleado por militares, dando uma entrevista a Glória Maria e que, para ocultar a verdade, a Globo a enviou para a Lapônia para entrevistar Papai Noel", conta Rixa. E apesar de ser funcionário Globo, ele fala da concorrência no livro - como de Casa dos Artistas (SBT) e Pânico na TV! (Rede TV!) - sem receio. "Esse é o diferencial de nosso almanaque: a liberdade."