Heroes versus Os Mutantes O autor Tiago Santiago se deu tão bem com a novela Caminhos do Coração, na Record, que ganhou a continuação, Os Mutantes. Na tela, personagens com poderes especiais recheiam a produção, novidade na TV aberta e nem tanto na TV paga, com séries como The 4400 e Heroes. Tiago Santiago conta se usou essas séries como inspiração no universo mutante que criou. Tiago Santiago Autor de Os Mutantes, da Record Ainda não vi The 4400 e só vi a primeira temporada de Heroes depois de já ter escrito a sinopse e os primeiros capítulos de Caminhos do Coração. A primeira temporada de Heroes me inspirou um pouco para a segunda fase, mas como uma inspiração às avessas, já que lá os heróis tinham que salvar a líder da torcida para salvar o mundo. E em Os Mutantes, a Liga do Bem tem que salvar os bebês - o menino de luz e a menina da supercomunicação - para salvar a humanidade. É uma inspiração distante, na verdade relacionada ao arquétipo de messianismo, como os episódios do sacrifício dos inocentes e fuga para o Egito, na Bíblia, ou tantos outros mitos de proteção e salvação de bebês, como Moisés, por exemplo, mas não deixou de ser uma inspiração.