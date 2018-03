Herdeiro da velha e boa MTV, 'Foca News' chega ao canal FX Com mais de 50 episódios no YouTube, o Foca News, do canal Amada Foca – herança da velha e boa MTV –, estreia no FX, canal da FOX, no dia 7, ás 7 da noite, com 12 episódios inéditos. A produção é da Salvatore Filmes, de Marcelo Botta e Gabriel Di Giacomo – que dirigiram programas como Comédia MTV, Furo MTV, Adnet Ao Vivo e Adnet Viaja. No FX, o humorístico, abastecido por temas reais, tem apresentação do bom Daniel Furlan, que se desdobra em seus personagens clássicos. No roteiro, Botta, Giacomo e Furlan se juntam a Pedro Leite, do Furo MTV. E Bruno Sutter (Hermes e Renato e Amada Foca) dá vida a 15 personagens. O programa de estreia, já disponível no Fox Play (inclusive para não assinantes) enfoca o “Jornalismo nos tempos de internet”.