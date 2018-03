Help: a aventura dos Beatles está de volta Segundo filme dos Beatles, Help (Continental, R$ 36,90), dirigido por Richard Lester em 1965, não teve o impacto de A Hard Day?s Night, mas os fãs encontram boa diversão até hoje nessa aventura com ares de James Bond, em que os quatro rapazes são seguidos por indianos que querem o anel de Ringo. Rodado em Londres, Bahamas e Alpes Suíços, o filme tem como atrativo, além de belas paisagens, a boa trilha sonora, naturalmente.