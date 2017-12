Heloísa Périssé volta à TV em 'TOC's de Dalila'

Heloísa Périssé está de volta à TV. A atriz faz sua estreia no Multishow, nesta segunda-feira, 12, às 22h30, em TOC’s de Dalila, série de humor em parceria com a Globo. E também poderá ser vista na próxima novela das 9, A Lei do Amor, na Globo, a partir de outubro, no papel de uma cartomante trambiqueira. Em TOC’s de Dalila, Heloísa vive Dalila, uma dona de casa que não deixa passar um quarto desarrumado ou uma pilha de papéis desorganizados impunemente. É obcecada por limpeza.

Morando com o marido workaholic, Pedro Henrique (Thelmo Fernandes), e o filho adolescente, Tuka (Bruno Jablonski), ela desenvolve um tipo de TOC (Transtorno Obsessivo Compulsivo) e extravasa suas frustrações na limpeza da casa. Mas, incentivada pela melhor amiga, Olga (Maria Clara Gueiros), decide que está na hora de trabalhar fora. Sua obsessão, no entanto, pode ser um empecilho.

Até que seu filho, que adora gravar no celular a mãe em ação arrumando seu quarto, posta um desses vídeos na internet e ele viraliza. E, da noite para o dia, a dona de casa vira celebridade na web. Todos querem os serviços de Dalila.

Heloísa conta que foi convidada para o projeto pela roteirista Denise Crispun para atuar como atriz, mas acabou integrando também o time de roteiristas, que tem ainda João Brandão. “A ideia original era de uma mulher no mercado de trabalho, mas desenvolvemos mais pelo lado da família”, diz a atriz. Ela revela que a personagem é um pouco inspirada na própria mãe, uma legítima obcecada por limpeza. “Ela faz muita coisa como minha mãe.”

A ideia do vídeo que viraliza, muito comum nos dias de hoje, também, de certa forma, veio de dentro de sua casa. Heloísa é mãe de duas filhas, uma de 17 e outra de 10, que, como as outras adolescentes de sua geração, são superconectadas. “A gente queria uma forma de fazer Dalila voltar ao mercado de trabalho”, afirma.

Sua filha mais velha, Luisa Périssé, aliás, faz participação especial na série. E Bruno Jablonski é filho de Maria Clara Gueiros, amiga de Heloísa. “É a primeira vez que trabalhamos juntas na TV, mas já fizemos vários trabalhos no teatro.” Com participações também de Isabela Garcia e Paulo Betti, a série tem 10 episódios e direção de Daniela Braga.