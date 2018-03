Hehe-he Hehe-he Hehehehehe! Pica-Pau rouba comida dos outros, ri da cara dos fracos e oprimidos, e dorme muito bem, com peso zero na consciência. Sr. Leôncio, Zeca Urubu e Meany Ranheta são só alguns dos personagens que ouviram sua gargalhada de escárnio, criada pelo ator americano Mel Blanc e aclamada por todas as gerações desde que apareceu pela primeira vez na TV, em 3 de outubro de 1957, na NBC. Adeptos da onda politicamente correta até tentaram enquadrar a perversa ave, que chegou a ser alvo de censura e críticas nos Estados Unidos, mas o senso de humor prevaleceu. No Brasil, esse folgado convicto é transmitido ininterruptamente há 38 anos.