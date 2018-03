Hebe: o maior alvo da Record Não é de hoje que Hebe Camargo faz bico, reclama, ameaça abandonar Silvio Santos e ele vai lá e a traz de volta com mil promessas e afagos ao ego. Mas quem conhece a loira-mor da TV garante que esse "casamento" de 22 anos nunca esteve tão perto do fim. Cansada das incontáveis mudanças no SBT, Hebe estaria, secretamente, negociando com outras emissoras. Chegou a ser vista almoçando com dirigentes da RedeTV!, mas vem da Record o assédio predador. Afinal, público e anunciantes fiéis é o que não lhe faltam. Em entrevista ao Estado por e-mail, Hebe fala, pela primeira vez, sobre renovação de contrato, de sua insatisfação no SBT e do assédio da Record, que já teria até um espaço nobre reservado a ela: as noites de domingo. Até quando vai o seu contrato com o SBT? Até dezembro. Você já foi chamada para conversar sobre renovação? Já fui sim. O que acha do assédio da Record? Muito bom... Também gosto muito deles... Walter Zagari (vice-presidente Comercial da Record) diz que você é o sonho da Record, que iniciou sua carreira lá e poderia encerrar, claro, daqui a muitos anos, lá também... Acho a idéia maravilhosa. O que acha das constantes mudanças de horário de seu programa no SBT? Lamentável... Sente que o SBT pode acabar perdendo também outras estrelas como Galisteu, Ratinho e Gugu? Sinto que sim. Acho que são artistas maravilhosos e que admiro muito, e que seria uma grande perda para o SBT.