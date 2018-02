Hebe: 'Estou feliz na RedeTV! Não me arrependi'

Se a cena é em HD e a iluminação em Led, tanto faz. Aos 81 anos, 61 de TV, Hebe Camargo sabe que a boa prosa (e para isso é preciso autenticidade) é o que hipnotiza a audiência e seu estimado auditório. Na RedeTV! há quatro meses, Hebinha, que adora tratar todo mundo pelo diminutivo, recebeu o 'Estado' em seu camarim na última segunda-feira para uma entrevista exclusiva sobre o saldo da troca de canal. Eis um resumo da conversa.

Você ainda estranha ir ao ar na 3ª feira? Chegou a cogitar a mudança para 2ª?

Nunca falei isso. Eu tô feliz no horário, mas acho que o público ainda não se acostumou, porque fiquei tantos anos na segunda-feira, se bem que de vez em quando mudava e ficou provado que não dava certo porque televisão é hábito. Eu tô feliz aqui, não me arrependi de ter mudado.

Foi tranquilo dar uma virada na vida após os 80 anos?

Não, não. Não é uma coisa fácil. Tem dias que ele (o diretor Paulo Trevisan, presente no camarim) também não me aguenta muito, porque gosto de fazer um programa que eu ache que é gostoso, pra eu poder passar isso pro meu público. O meu público me conhece muito, eu tô há muito tempo na televisão, não sei se você sabe, hahaha.

(Paulo, de boca cheia) Ela é muito obediente, muito profissional, quando ela não gosta, não gosta. (Hebe emenda) É, eu sou obediente, mas depois, quando a gente tem reunião, eu digo: ‘Paulo, eu não gosto de fazer tal coisa’. Eu me esforço demais pra fazer, eu me preocupo em fazer o melhor que posso, mesmo não gostando, mas o meu programa não pode ser assim, tem que ser uma coisa que eu passe pro público que eu tô adorando aquilo, tem que ser gente que eu goste, que eu admire. Quando eu tô falando aquilo, o público sabe que é verdade.

Você chegou a se ver no Festival SBT 30 anos?

Ah, que linda homenagem! Eu adoro rever momentos, cabelos, roupas, mas era o que usava na época, então eu não estava ridícula. Eu digo: ‘Ah, que bacana, olha como eu era bonitinha!’ Fico vendo os artistas que eu entrevistava, eu me emociono, adoro reviver momentos.

A rotina mudou em função da troca de canal?

É, mudou, porque tem muita externa. Agora maneiraram um pouquinho. Nas externas a gente tem que andar muito e eu não gosto muito de andar.

Não faz exercícios físicos?

Nada. Nunca fiz. Seria até bom andar, né? Agora, as externas eu gosto muito, porque eu vou na casa de quem eu adoro. Rita Lee foi adorável, Ratinho foi maravilhoso. O Carlos Alberto é que foi na minha casa. Eu me sinto mais íntima do artista pra que ele fique à vontade e acho que o público sente isso.

De fato, isso deu o tom nas entrevistas com o Roberto Carlos, ainda no SBT, e com a Dilma Rousseff, já na RedeTV!

Foi! A nossa presidenta, eu falei pra ela: ‘eu não votei na senhora’. E eu não tinha assim uma impressão gostosa sobre ela, e ela foi encantadora, nós andamos de mãos dadas ali no palácio, ela ficou bem à vontade comigo, como o Roberto, à vontade até pra chorar.

Você falou com o Silvio Santos após deixar o SBT?

Falei com ele porque a menininha Patrícia, que tá fazendo o SBT 30 anos, foi uma graça. Quando eles foram em casa gravar um depoimento meu, pedi pra gravar um recadinho pra Patrícia, que não era para ir ao ar. Eu disse pra ela: ‘Olha, Patrícia, tô assistindo você, você tá muito bonita, tá bem à vontade, tá indo muito bem, vai melhorar bastante ainda e você vai se tornar uma bela apresentadora. Um beijo pra vc e parabéns’. Ela ficou enlouquecida! Porque a família sempre foi muito carinhosa comigo, a Íris, as meninas, um amor. Aí a Patrícia me ligou pra dizer que ela adorou, que ficou emocionadíssima. Aí o Silvio estava do lado e pediu pra falar comigo ‘hahaaaai!’ (imita o ex-patrão) e ele foi muuuito gentil.

E ele falou: ‘vem pra cá, Hebe!’?

Não, não, imagine.

AUDITÓRIO SÓ MUDOU DE ENDEREÇO

Auditório que se preze tem de ter claque, aquele animador que puxa os aplausos para o apresentador e para cada frase de efeito de seus convidados. Na plateia de Hebe, boa parte dela formada por senhorinhas que já batiam ponto no SBT, as claques regem até o coro de "Ohhhh". Mas é a apresentadora, maestra de seu território, quem garante a regência do público local em perfeita consonância com o palco.

Intervalo. Hebe vai até os anônimos ali distribuídos em largos bancos de madeira dispostos em fileiras de quase semicírculos para tietar seus seguidores in loco. "Tá tristinho?", pergunta ela a um rapaz que parece amuado. "Olha praquele sorriso, ela não é linda?", aponta Hebe para uma moça ao lado. "Ele não gosta da fruta, Hebe!", avisa uma outra. "Deixa pra quem gosta", confirma o rapaz, que diz estar só com frio.

E bota frio. Se pela tela aquele desfile de luzinhas dá a sensação de cena aquecida, o ambiente ao vivo pede figurino de inverno. Tem-se a impressão de que a temperatura vai baixando ao longo do programa.

Ar condicionado a mil é requisito de estúdios para manter a "saúde" dos equipamentos, e a RedeTV! se gaba de possuir os mais avançados da praça televisiva. Ao nosso fotógrafo, é pedido até que não faça closes da parafernália técnica. É regra da casa, supostamente para frear impulsos alheios de espionagem industrial.

Vem musical com Biquini Cavadão, e ela senta no sofá para entrevistar o vocalista, Bruno, que perdeu o filho, Gabriel, de 2 anos, em recente acidente de helicóptero na Bahia. Quase ignorado pela loira é o teleprompter gigante vai lhe orientando sobre a pergunta a seguir.

"Quando estou no palco não lembro de nada ruim, só daquilo que eu tenho que fazer ali: distrair minha plateia. Adoro quando a plateia dá palpite, quando dá sua opinião sobre o programa", diz ela ao Estado.