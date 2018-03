Hebe Camargo recebe alta de hospital em São Paulo

SÃO PAULO - A apresentadora Hebe Camargo recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, por volta das 10 horas desta quinta-feira, 22, segundo a assessoria do hospital. Ela deverá deixar o hospital pela porta do Bloco A, por volta das 11h.

Hebe Camargo passou por uma cirurgia no último dia 11 para remoção de um tumor que causava obstrução intestinal. Hebe teve um câncer no peritônio, membrana que envolve o aparelho digestivo, detectado no início de 2010.

Hebe passou por meses de sessões de quimioterapia e, em abril, os médicos disseram que a doença havia entrado em remissão. Em setembro do ano passado, no entanto, ela voltou a fazer tratamento quimioterápico preventivamente.