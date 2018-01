Hebe Camargo está com tumor no peritônio

Os resultados da análise dos nódulos retirados de Hebe Camargo, 80 anos, confirmaram um tumor primário no peritônio (membrana que reveste os órgãos do aparelho digestivo), de acordo com boletim médico divulgado ontem à noite pelo Hospital Albert Einstein. "A paciente passa bem e iniciará seu tratamento durante a internação", informou o documento.

Ainda segundo a assessoria do hospital, não há metástase (formação de um ou mais tumores a partir do primeiro). Detalhes sobre o tratamento e o diagnóstico serão fornecidos nesta terça-feira, 12, pela equipe médica que tem cuidado de Hebe desde sexta-feira, quando foi internada. As visitas à apresentadora estão restritas e não há previsão de alta.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Há cerca de um mês, a artista sentia fortes dores na região abdominal e mal-estar sempre que se alimentava. Na manhã de sábado, foi submetida a uma cirurgia laparoscópica, na qual foram retirados pedaços do peritônio para confirmação do câncer e definição do tratamento.

O procedimento durou três horas e transcorreu bem. No dia seguinte, Hebe foi transferida da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para a Unidade de Terapia Semi-Intensiva e, segundo informações do hospital, a apresentadora já podia se alimentar e caminhava pelo quarto.

Fazem parte da equipe médica que trata de Hebe os médicos Antonio Luiz Vasconcellos Macedo, Sergio Simon, Benedito Rossi, Gustavo Cardoso Guimarães e Wanderley Cerqueira.