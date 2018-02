Hebe Camargo é internada no hospital Albert Einstein, em São Paulo

SÃO PAULO - A apresentadora Hebe Camargo, de 83 anos, foi internada no hospital Albert Einstein nesta quinta-feira. A assessoria de imprensa do hospital confirmou a informação, mas não deu o motivo da nova internação.

Diagnosticada com câncer no peritônio, membrana que envolve o aparelho digestivo, no começo de 2010, Hebe passou por meses de sessões de quimioterapia e, em abril do ano passado, os médicos disseram que o câncer havia entrado em remissão. Em setembro, no entanto, ela voltou a fazer tratamento quimioterápico preventivamente.

Em março deste ano, a apresentadora passou por uma cirurgia para a remoção de um tumor que causava obstrução intestinal. Já em junho, teve de se submeter a um procedimento cirúrgico de urgência para a remoção da vesícula.

Sem receber salários na RedeTV! há seis meses, Hebe Camargo abriu negociações com Sílvio Santos para retornar ao SBT.