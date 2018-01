HBO anuncia 9ª temporada de 'Curb Your Enthusiasm'

A série de comédia Curb Your Enthusiasm, protagonizada e idealizada por Larry David, voltará com novos episódios à HBO, informou a emissora em comunicado divulgado nesta terça-feira, 14.

"Estamos entusiasmados que Larry tenha decidido fazer uma nova temporada de Curb Your Enthusiasm e queremos ver o que ele planejou", afirmou na nota o presidente de programação da HBO, Casey Bloys. Larry David parafraseou, com humor, as "imortais palavras" de Julio César: "Eu fui embora, não fiz nada, retornei".

A série, que que ganhou em 2003 o Globo de Ouro de melhor comédia ou musical, mostrava Larry David no papel de si mesmo para mostrar as misérias e fatos sem sentido de sua vida cotidiana.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De 2000 a 2011, a série exibiu oito temporadas com 80 capítulos no total, o que a transforma no programa de ficção mais longo da história da HBO. Ainda não há detalhes sobre a transmissão, o número de episódios ou o elenco que participará da nona temporada.