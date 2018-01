HBO vai transmitir série baseada em romance de J.K. Rowling

Cormoran Strike, a série de TV baseada no romance que J.K. Rowling escreveu sob o pseudônimo Robert Gailbraith, foi adquirida pela HBO para transmissão nos Estados Unidos e Canadá. As informações são do Deadline.

A série será dividida em três minisséries. A primeira terá episódios inspirados em O Chamado do Cuco, a segunda vem com dois episódios sobra O Bicho da Seda, e a terceira com mais dois episódios baseados em Vocação para o Mal.

Na trama, o veterano de guerra Cormoran Strike acaba se tornando detetive particular. Mesmo debilitado, sua experiência se mostra essencial para a resolução de três casos que intrigam a polícia de Londres.

As minisséries serão produzidas independentemente e devem começar a ser rodadas entre setembro e novembro no Reino Unido, estrelado por Tom Burke. Ainda não há previsão de estreia.