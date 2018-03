HBO vai exibir documentário autorizado sobre Kurt Cobain, do Nirvana

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O primeiro documentário feito com a cooperação da família do cantor do Nirvana Kurt Cobain será lançado em 2015, afirmou o canal a cabo norte-americano HBO nesta terça-feira.

"Kurt Cobain: Montage of Heck" será dirigido por Brett Morgen, o cineasta indicado ao Oscar em 1999 pelo documentário de boxe "On the Ropes" e focará na vida do roqueiro através das lentes de filmes caseiros, revistas e músicas inéditas.

Cobain se suicidou aos 27 anos, em 1994. Sua marca fortemente distorcida do rock que tocou em temas como a alienação social tornou-se um marco da Geração X dos anos 1990 e deu origem ao movimento grunge-rock, em Seattle.

O filme também será produzido pelo Universal Pictures International Entertainment Content Group. A filha de Cobain, Frances Bean Cobain, será produtora-executiva.

O Nirvana entrou para o Hall da Fama do Rock and Roll neste ano.