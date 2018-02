HBO se surpreende com plateia feminina da série 'O Negócio'

Repaginado. Assim é que Toni Garrido entra em Totalmente Demais, a novela das 7, a partir do dia 9. Será Montanha, professor de educação física que dará aula em Curicica e fará de Wesley (Juan Paiva) uma promessa olímpica, até ele sofrer um acidente e ficar paraplégico. A seu lado, está Pally Siqueira, namorada de Wesley na história.

Pegando carona no grande sucesso de Além do Tempo, o Gshow, site da Globo, lança nesta segunda-feira, dia 30, o webdoc Vidas Além do Tempo. Em 9 capítulos, o documentário reúne depoimentos de estudiosos ligados à espiritualidade. Toda segunda haverá um episódio por lá.

Por falar em documentário, Morte e Vida Severina – 60 Anos Depois, da GloboNews, foi premiado na quinta-feira com o Prêmio Aberje de melhor mídia do ano na categoria televisão. Foi o único canal de TV premiado na ocasião.

E por falar em 'Totalmente Demais', remetendo à foto ao lado, a novela das 7 da Globo continua dando alegrias à Globo, tendo registrado 24,4 pontos no Ibope de São Paulo, anteontem, com 42% de participação entre as TVs ligadas.

Trabalhando como manicure em A Regra do Jogo, Suzana Pires concilia o expediente com a coautoria da novela das 6 que substituirá Êta Mundo Bom, de Walcyr Carrasco, na faixa das 18h, em 2016.

Suzana assina o novo enredo com Júlio Fischer e Walther Negrão, com quem já trabalhou em Flor do Caribe e na minissérie inédita Dama da Noite, já entregue à Globo pela dupla.

A MTV rufa tambores: nos dois últimos meses, por 90% dos dias, o MTV Hits manteve-se no topo do Twitter, entre os trendings topics Brasil.

Mariana Godoy comparece nesta segunda-feira ao Superpop, de Luciana Gimenez, que promete perguntar sobre tudo – da política à vida pessoal da moça. Ao vivo, às 23h, via RedeTV!

O antigo e o novo humor se encontram na tela do Multishow: Rafinha Bastos grava participação no novo programa de Tom Cavalcante, na próxima semana.

12 anos de pesquisa consumiu o documentário ‘Cativas – Presas pelo Coração’, de Joana Nin, que o GNT exibe à 0h de amanhã, sobre romances entre mulheres livres e presidiários no Paraná.

“Quando aconteceu a prisão do meu pai, ele saiu na capa do caderno policial e eu saí na capa do 2.º Caderno” Leandro Hassum FALA SOBRE O PAI, TRAFICANTE, A MARÍLIA GABRIELA: NO AR DIA 6, ÀS 23H, PELO GNT