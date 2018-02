HBO renova 'Newsroom' e 'True Blood'

Ambas as séries têm sido os principais programas da emissora, mas "The Newsroom", criada pelo roteirista Aaron Sorkin (de "A Rede Social") e estrelada por Jeff Daniels, foi lançada há apenas duas semanas, com enorme publicidade.

Já "True Blood", sobre vampiros que vagam entre humanos na fictícia Bon Temps, na Louisiana, também vai continuar na grade da emissora, que não divulgou detalhes das novas temporadas nem datas para suas estreias.

(Reportagem de Bob Tourtellotte)