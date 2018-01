HBO leva séries produzidas no Brasil ao Channel 4, na Inglaterra

Com foco na boca do lixo que alimentava boa parte da produção do cinema no Brasil nos anos 1970, a série Magnífica 70, produção original da HBO no Brasil, pela Conspiração, chegará ao Reino Unido via Chanel 4 em 27 de maio. Lá estarão Simone Spoladore, Marcos Winter, Maria Luísa Mendonça, Stepan Nercessian, Adriano Garib, Paulo César Pereio e Joana Fomm, entre outros. Uma 2ª temporada está para estrear aqui e uma 3ª safra já foi aprovada. No Reino Unido, o mesmo Channel 4 exibirá na sequência, a partir de 10 de junho, a boa FDP, com Eucir de Souza e Paulo Tiefenthaler. De temporada única – por razões burocráticas – a série mergulha no universo de um árbitro de futebol, com produção da Pródigo.

Como uma deusa.

Patrícia Abravanel se põe de Kate Perry no 100º Máquina da Fama, programa que comanda na TV do pai. A edição merecerá tributo a mulheres marcantes do cenário musical e a estreia de uma repaginada visual e conceitual no programa. Hoje, às 23h15.

Paulo Gustavo, Fábio Porchat, Tatá Werneck e outros integrantes do elenco do Multishow aparecem como Power Rangers em vídeo produzido pelo canal para promover a nova linguagem visual e seu novo slogan: “A gente se diverte”.

O novo ‘on air’ (jargão profissional para designar visual na TV) do Multishow estreia hoje, com direito a largo leque de cores.

O último capítulo de Totalmente Demais, novela das 7 que tem superado a audiência da novela das 9, na Globo, só vai ao ar em 27 de maio, mas os autores Rosane Svartman e Paulo Halm, e seu time de colaboradores – Mario Viana, Fabrício Santiago, Claudia Sardinha e Felipe Cabral – celebraram na sexta-feira o ponto final consumado no papel.

Caco Barcellos e Adriano Ferreira, repórter cinematográfico do Profissão Repórter, estiveram em Bahia de Caráquez, cidade de 25 mil habitantes que fica a 100 km do terremoto que devastou o Equador: histórias de reconstrução de vida estão no programa desta quarta, após o futebol.

O canal Esporte Interativo honra a tendência de produzir programas só para a web, ao lançar três novos títulos no YouTube: o De Sola, aos sábados, sobre as bizarrices do futebol brasileiro, o Chave de Orelha (terças), para apaixonados por lutas, e o Mochilão da Bola, mensal, que viaja os estádios do País, de olho nas torcidas.

O prefeito Fernando Haddad é o entrevistado de Amanda Klein, no É Notícia de logo mais à 0h35, pela RedeTV!.

O jornalista Ricardo Melo toma posse nesta terça como novo Diretor-Presidente da Empresa Brasileira de Telecomunicações, a EBC, sigla que abraça a TV Brasil, emissora em que ele vinha comandando o Jornalismo.

1 mil visitas diárias têm movimentado o site aberto pelo TNT para o 1º Festival de Curtas do canal, com visualizações dos 26 estados brasileiros. As inscrições somam mais de 1 mil projetos e vão até 18/5