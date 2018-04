HBO Latina e Espanha se unem para série documental 'Destino Rússia'

A Copa do Mundo de 2018, que será realizada na Rússia em junho, motivou as unidades da HBO da América Latina e da Espanha a se unirem, pela primeira vez. Destino Rússia, série documental sobre a copa, estreia nesta sexta-feira, 6, no Brasil, às 22h30.

A primeira co-produção entre a HBO Latina e Espanha é a terceira temporada de uma série já feita antes por aqui para as copas da África do Sul e do Brasil. No primeiro episódio, as gerações de jogadores que passaram pela seleção da Espanha e a história de superação do colombiano Carlos Bacca. Argentina, Brasil, México e Uruguai​ são outros países que serão retratados nas 20 histórias dos 10 episódios da temporada.

“A série não é sobre estrelas do futebol ou grandes gols, e sim sobre contar histórias e encontrar personagens emocionantes no futebol”, explica Roberto Rios, produtor brasileiro da série e vice-presidente corporativo de Produções Originais da HBO Latin America. “Acredito que essa série representa a grande paixão brasileira amplificada a nível global.”

Miguel Salvat, chefe de Produções Originais da HBO Espanha, concorda. “Por mais que tenhamos produções excepcionais na HBO Europa, topamos a parceria pela oportunidade de contar diferentes histórias e com diversos pontos de vista”, explica. “Não buscamos essas histórias por nacionalidades, e sim pela emoção.”

O trabalho conjunto, apesar da distância, não foi difícil, e deixa em ambos o desejo de repetir a parceria no futuro. “Conversamos muito para encontrar uma narrativa em comum”, esclarece Roberto sobre a produção lá e cá. “Não queríamos criar um Frankenstein”, completa. “Temos uma relação boa por falar a mesma língua”, adiciona ainda Miguel, se referindo não apenas ao idioma espanhol, como ao futebol.

Para uma maior identificação do público, a série foi finalizada em três versões. Uma narrada em português e com apresentador brasileiro, para o Brasil, uma em espanhol com apresentador argentino, para o restante da América Latina, e mais uma com apresentador espanhol, para a Europa.