HBO gravará vários finais de 'Game of Thrones'

A HBO gravará vários finais da oitava e última temporada de Game of Thrones para evitar vazamentos como os ocorridos na sétima temporada.

A edição digital da revista Variety afirmou nesta quinta-feira, 14, que o presidente de programação da HBO, Casey Bloys, afirmou que o objetivo é evitar que o fim da aclamada série seja vazado.

"A intenção é que ninguém realmente saiba como acaba", disse Bloys durante um discurso na Universidade de Moravian, na Pensilvânia. "Com vários finais, a resposta definitiva será mantida (em segredo) até os últimos instantes", explicou.

Essa mesma estratégia foi usada em outras séries de sucesso, como Breaking Bad e The Sopranos. Dessa forma, nem mesmo os atores terão certeza de qual é o "final certo" para o programa.

As gravações da oitava temporada de Game of Thrones começarão em outubro e podem se estender até agosto do próximo ano. Se isso ocorrer, a estreia seria atrasada para 2019.

"A nossa equipe de produção está estudando as datas para a gravação e quanto tempo será preciso para os efeitos visuais", indicou Bloys.