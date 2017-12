HBO fará série sobre rock dos anos 1970 com Scorsese e Mick Jagger O canal de televisão a cabo HBO está mergulhando no mundo do rock and roll na Nova York dos anos 1970 em uma nova série de Martin Scorsese, Mick Jagger e Terence Winter, o criador do seriado Boardwalk Empire, informou a rede nesta terça-feira, 2.