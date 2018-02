HBO estreia sua primeira série bilíngue, ‘O Hipnotizador’

Estreia neste domingo, 23, às 21 horas, a série O Hipnotizador, a primeira produção bilíngue da HBO – falada em espanhol e português. A exibição ocorre simultaneamente no Brasil e em 23 países da América Latina. Após ir ao ar, o primeiro episódio poderá ser assistido, na sequência, em outras plataformas, como no canal da HBO no YouTube e em sua página no Facebook. Com um clima que transita entre o mistério e o onírico, O Hipnotizador reúne um elenco internacional – incluindo brasileiros como Chico Diaz, Bianca Comparato, Juliana Didone e Gero Camilo.

Baseada na história em quadrinhos de mesmo nome, de autoria do argentino Pablo de Santis, a série tem como protagonista o também argentino Leonardo Sbaraglia (de filmes como Relatos Selvagens e Plata Quemada), que vive o personagem Arenas, um hipnotizador que carrega um passado enigmático. Morando em um hotel, ele é atormentado por lembranças dolorosas. E é condenado a um sono pela eternidade por seu rival, o também hipnotizador Darek, interpretado por Chico Diaz. Para sair desse estado, Arenas tem de enfrentar Darek e ainda seu passado.

Com direção geral de Alex Gabassi e José Eduardo Belmonte, O Hipnotizador tem, em sua primeira temporada, oito episódios de uma hora de duração cada um. No elenco, ainda estão nomes como o ator argentino Chino Darín, filho do popular ator Ricardo Darín, a portuguesa Maria de Medeiros e o moçambicano radicado no Brasil Ruy Guerra.

