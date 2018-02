HBO estréia 2.º ano de Life on Mars No dia 6 de janeiro, às 22 horas, a HBO estréia a 2ª temporada de Life on Mars, que traz o policial Tyler ainda nos anos 70, apesar das visões que tem dos dias atuais. A viagem ao passado possibilita, no episódio de retorno, que Tyler tente evitar um crime quando encontra um bandido que prendeu no futuro.