HBO divulga data de estreia da 6ª temporada de 'Game of Thrones'

O suspense finalmente acabou. A HBO utilizou sua conta oficial de Game of Thrones no Twitter para anunciar que o sexto ano da série estreia no dia 24 de abril nos Estados Unidos.

A emissora, no entanto, não revelou quando a nova temporada vai chegar ao Brasil. As últimas temporadas, todavia, estrearam simultaneamente nos dois países.

Criada por D.B. Weiss e David Benioff, Game of Thrones é um fenômeno, alcançando uma audiência cada vez maior ao longo de suas temporadas. A quinta chegou a registrar 8,1 milhões de espectadores.

A nova temporada também marca o retorno de Isaac Hempstead-Wright como Bran Stark, que ficou afastado das telas desde a quarta temporada.